PTT 1.LİG

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü beli oldu: İşte Adana Demirspor-Adanaspor maçının tarihi

TFF 1'inci Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

TFF 1. Lig'de bugün yapılan kura çekimiyle sezonun fikstürü belli oldu. 18 takımın yer alacağı lig, 11 Eylül'de başlayacak ve 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Adana Demirspor-Adanaspor derbisinin oynanacağı tarih de kura çekimi sonrası belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun kura çekimi yapıldı.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun kura çekimi yapıldı.

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü, yapılan kura çekimi ile belli oldu.


Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.


  • 11 Eylül'de başlayacak olan TFF 1'inci Lig'de sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1'inci Lig'de 6, 13, 23 ve 30'uncu hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında program şöyle:

  • Ümraniyespor-Bandırmaspor
  • Adanaspor-İstanbulspor
  • Osmanlıspor-Eskişehirspor
  • Altay-Samsunspor
  • Boluspor-Keçiörengücü
  • Bursaspor-Adana Demirspor
  • Menemenspor-Altınordu
  • Balıkesirspor-Giresunspor
  • Akhisarspor-Tuzlaspor

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor-Adanaspor derbisi ise 4. hafta oynanacak.

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