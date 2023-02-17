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Spor

Trabzonspor Dergisi AFAD'a 300 bin lira bağışlayacak

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Tüm kulüpler bağışlarda bulunurken Trabzonspor dergisi de bağış yapma kararı aldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:12 . 17/02/2023 Cuma
AA
Trabzonspor, depolarındaki TS Club ürünlerini de deprem bölgesine göndermişti.

Trabzonspor, depolarındaki TS Club ürünlerini de deprem bölgesine göndermişti.

Trabzonspor Dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla AFAD'a 300 bin lira bağışta bulunacak.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'yi büyük hüzne boğan deprem felaketinden zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Trabzonspor Dergisi'nin de depremden etkilenenler için 6 ay boyunca her ay 50 bin lira olmak üzere toplamda 300 bin lira AFAD'a bağışta bulunacağı kaydedildi.



#Trabzonspor Dergisi
#Deprem
#AFAD
2 saat önce
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Trabzonspor Dergisi AFAD'a 300 bin lira bağışlayacak
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