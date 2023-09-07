Yeni adresi Suudi Arabistan oldu.
Trabzonspor kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmaya devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadro planlamasında düşünülmeyen Djaniny Semedo ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavililer, Djaniny'nin sözleşmesinin feshedildiğini ve Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleştiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Djaniny'in yeni adresi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fateh oldu.
Trabzonspor, 2020-21 sezonunda Al Ahli kulübünden Djaniny'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Birleşik Arap Emirleri ekibi Sharjah FC'de geçiren Yeşil Burun Adalı forvet, toplamda 40 maça çıkıp 5 gol atıp 3 asistlik performans gösterdi.