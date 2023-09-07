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Spor

Djaniny'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, forvet oyuncusu Djaniny'in sözleşmesini feshedip Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

13:05 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

Yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

Trabzonspor kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmaya devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadro planlamasında düşünülmeyen Djaniny Semedo ile yollar ayrıldı.


Bordo-mavililer, Djaniny'nin sözleşmesinin feshedildiğini ve Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleştiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.


Djaniny'in yeni adresi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fateh oldu.


Trabzonspor, 2020-21 sezonunda Al Ahli kulübünden Djaniny'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.


Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Birleşik Arap Emirleri ekibi Sharjah FC'de geçiren Yeşil Burun Adalı forvet, toplamda 40 maça çıkıp 5 gol atıp 3 asistlik performans gösterdi.






#Trabzonspor
#Djaniny
#sözleşme fesih
#Suudi Arabistan
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