ZTK’da dev final bu akşam saat 20.45’te başlıyor. Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı izleme ekranı…

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR CANLI İZLE

Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR CANLI SKOR

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak.

Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye Kupası'nda 41. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.





Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.





Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.





64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek.





Fatih Tekke ve İlhan Palut ilk peşinde





Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.





Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.





İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.





Kupada geçen sezon Gaziantep'te oynanan finalde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı.





Trabzonspor 17 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.





Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.





Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.





Konyaspor bir kez final oynadı ve şampiyon oldu

Konyaspor, daha önce bir kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Yeşil-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten final maçında penaltılarda RAMS Başakşehir'e 4-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.





Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 24 kez final oynarken, 19 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.





Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.





Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kupanın sahibi oldu.





16 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 63 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 19, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nda daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Antalyaspor (2 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Trabzonspor "10. kupanın" peşinde

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, 10. kez kupayı müzesine taşımayı hedefliyor.

Son 2 sezonda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

5 sezonluk hasret

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.





Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.





İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Fatih Tekke ile ikinci final

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda kupada ikinci kez finale yükseldi.





Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Doğan dönemindeki ilk kupa mücadelesi

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, TÜMOSAN Konyaspor karşısında takımının kupaya uzanması halinde 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşamış olacak.

Konyaspor ile ilk final

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez finalde karşılaşacak.