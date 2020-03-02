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Trabzonspor Sturridge ile yollarını ayırdı

Bordo-mavili kulüp, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge’in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sturridge isteksiz görüntüsüyle taraftarın tepkisini çekmişti.

Sturridge isteksiz görüntüsüyle taraftarın tepkisini çekmişti.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Bonservissiz kadrosuna kattığı Sturridge'den beklediği verimi alamayan Trabzonspor Kulübü, oyuncu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir" denildi.

  • Sezon başında Trabzonspor'a imza atana İngiliz futbolcu, bordo-mavili formayla 16 maça çıkarken 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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