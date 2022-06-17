Trabzonspor'da ayrılık: Abdullah Avcı kamp kadrosuna almadı

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Parmak, yeni sezon kamp kadrosuna alınmadığını açıkladı.
27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Parmak, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kayserispor forması giymişti.