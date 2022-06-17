Trabzonspor'da ayrılık: Abdullah Avcı kamp kadrosuna almadı

Dünya

Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

ABD askeri araştırma ajansı DARPA'da proje yöneticisi olan Lori Adornato, denizaltıları sonar darbeler ile patlatmaktan ziyade doğal sese daha fazla dikkat ederek tespit edebilecekleri yeni bir proje geliştirdi. Adornato'nun "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesine göre su altı tehditlerini tespit etmenin bir yolu olarak deniz hayvanları gizlice dinlenecek ve olası bir tehdide karşı harekete geçilecek.