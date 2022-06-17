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Trabzonspor'da ayrılık: Abdullah Avcı kamp kadrosuna almadı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda düşünmediği Abdülkadir Parmak, bordo-mavili kulüp için veda mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda ayrılık: Abdullah Avcı kamp kadrosuna almadı
Abdullah Avcı

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Parmak, yeni sezon kamp kadrosuna alınmadığını açıkladı.

27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Parmak, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kayserispor forması giymişti.

Abdülkadir Parmak, bordo-mavili formayla toplamda çıktığı 104 maçta 9 gol atarken, 6 da asist kaydetti.
Abdülkadir Parmak, bordo-mavili formayla toplamda çıktığı 104 maçta 9 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

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