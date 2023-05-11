Trabzonspor'da kiralık çıkmazı

Ligden çekilen Gaziantep FK'ya kiralanan Abdulkadir Parmak'ın geri dönüp takıma katılmasından sonra yine ligden çekilen Adanaspor'da forma giyen kaleci Arda Akbulut'un da dönmesi bekleniyor. Farklı takımlarda kiralık oynayan Emrehan Gedikli, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen, Hakan Yeşil, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın ve Safa Kınalı geri dönecek olması da transfer çalışmalarında Trabzonspor'un planlamasını olumsuz etkiliyor.

Transfer çalışmalarında ekonomik planlamayı da göz önüne alan Trabzonspor'da 40 milyon euro olan maaş toplamının da 22 milyon euro bandına çekilmesi planlanırken, takıma dönecek oyuncular performanslarına göre ya satılacak ya da yeniden kiralanacak.