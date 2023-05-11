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Spor

Trabzonspor'da kiralık çıkmazı

Gelecek sezonun planlamasına erken başlayan Trabzonspor'da transfer kiralık oyuncuların durumuna göre şekillenecek. Bordo-mavililerde, başka takımlarda forma giyen kiralık 9 oyuncunun durumu teknik direktör Bjelica'nın vereceği rapora bağlı.

Ali Kemal Yazıcı
09:26 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bjelica kalacak ve gidecek futbolcuları belirlemeye çalışıyor.

Bjelica kalacak ve gidecek futbolcuları belirlemeye çalışıyor.

Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapılırken, başka takımlarda kiralık oynayan futbolcuların sezon sonunda geri dönecek olması bordo-mavilileri düşündürüyor.


Ligden çekilen Gaziantep FK'ya kiralanan Abdulkadir Parmak'ın geri dönüp takıma katılmasından sonra yine ligden çekilen Adanaspor'da forma giyen kaleci Arda Akbulut'un da dönmesi bekleniyor. Farklı takımlarda kiralık oynayan Emrehan Gedikli, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen, Hakan Yeşil, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın ve Safa Kınalı geri dönecek olması da transfer çalışmalarında Trabzonspor'un planlamasını olumsuz etkiliyor.


Maaş bütçesi önemli kıstas

Transfer çalışmalarında ekonomik planlamayı da göz önüne alan Trabzonspor'da 40 milyon euro olan maaş toplamının da 22 milyon euro bandına çekilmesi planlanırken, takıma dönecek oyuncular performanslarına göre ya satılacak ya da yeniden kiralanacak.


Yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda kiralık oynayan futbolcuların durumunu belirlemeye başladı.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Nenad Bjelica
2 saat önce
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