Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban kadroya alındı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu kritik mücadelede bordo-mavili ekipte sakat oyuncuların durumu merak konusu olmuştu. Trabzonspor'dan yapılan kamp kadrosu duyurusunda, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban Galatasaray maçı kadrosuna alındı.

Galatasaray Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

GALATASARAY (GS): Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre

SAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, Andone

CEZALI: Adem

TRABZONSPOR (TS): Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı

CEZALI: Hosseini, Pereira

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manoel Mesias, Manuel Da Casto, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Hakan Yeşil, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray Kılınç