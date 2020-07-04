Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban kadroya alındı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu kritik mücadelede bordo-mavili ekipte sakat oyuncuların durumu merak konusu olmuştu. Trabzonspor'dan yapılan kamp kadrosu duyurusunda, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban Galatasaray maçı kadrosuna alındı.
Galatasaray Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri GALATASARAY (GS): Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre SAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, Andone CEZALI: Adem TRABZONSPOR (TS): Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı CEZALI: Hosseini, Pereira Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manoel Mesias, Manuel Da Casto, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Hakan Yeşil, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray Kılınç Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Süper Lig'in 30. haftası nefes kesecek bir derbiye tanıklık edecek. Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde zirvede yer alan Başakşehir ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor arasında sadece 2 puan fark var. Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a karşı galip gelerek hem sarı-kırmızılıların şampiyonluk ümitlerini bitirmek istiyor hem de önemli bir virajdan kayıp yaşamadan dönmek istiyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor (GS-TS) maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte ayrıntılar.Galatasaray'ın kalan maçlarıGalatasaray ise Trabzonspor'un 6 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek ligin bitimine son 5 hafta kala kayıp yaşamak istemiyor.Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması oynanacak. 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.Galatasaray Trabzonspor maçının muhtemel 11'leriGALATASARAYOkan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer, EmreSAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, AndoneCEZALI: AdemTRABZONSPORUğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf SarıCEZALI: Hosseini, PereiraTrabzonspor bu sezon gol rekorunu kırabilirGalatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt ÇakırSüper Lig'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır daha önce 2 kez Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmalarında görev yaptı. Bu karşılaşmaların birini Galatasaray kazanırken biri de berabere sonuçlandı. İşte Cüneyt Çakır'ın yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçları;19 Eylül 2015 Trabzonspor Galatasaray 0-125 Mart 2012 Galatasaray Trabzonspor 1-1Trabzonspor, son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyorSüper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan TS, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı. Karadeniz ekibi, son 9 sezonun 29. haftalarına bakıldığında 2011-2012 sezonunda 66 puanlı lider Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 29. haftayı 3. sırada tamamladı. 2012-2013 sezonunda 59 puanlı Galatasaray'ın 22 puan gerisinde 10. sırayı alan bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 66 puanlı Fenerbahçe'nin 23 puan farkla 4. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 17 puan altında 6. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda ise lider Beşiktaş'ın 32 puan gerisinde 11. sırada, 2016-2017 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 16 puan gerisinde 5. sırada bulunurken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 5. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 62 puanlı Medipol Başakşehir'den 10 puan az toplayarak 4. sırada kendine yer bulabildi.Galatasaray liderin 8 puan gerisindeGS, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım topladığı 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan TS ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer alıyor. Galatasaray, ligin kalan bölümünde sahasında Trabzonspor'u konuk ettikten sonra üst üste iki deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sonra Göztepe'yi ağırlayacak GS, sezonu dış sahadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla kapatacak.
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