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Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

16:3029/05/2025, Perşembe
AA
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin, Antalya kafilesi de belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için sezonun son çalışmasını gerçekleştirdi.


Antrenmanın ardından açıklanan Karadeniz ekibinin 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza


Bordo-mavili takımda kart cezalıları Cham, Nwakaeme ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Onuralp Çevikkan ile Visca olmak üzere 10 oyuncu kadroda bulunmuyor.


Altyapıdan Taha Emre İnce, Arda Öztürk ve Boran Başkan da kadroya dahil edildi.



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