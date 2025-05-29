Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için sezonun son çalışmasını gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımda kart cezalıları Cham, Nwakaeme ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Onuralp Çevikkan ile Visca olmak üzere 10 oyuncu kadroda bulunmuyor.