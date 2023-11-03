Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacak. Ligde sarı-lacivertliler, 10 maçta 10 galibiyet alarak aldığı 30 puanla liderliğini sürdürüyor. Bordo-mavililer ise 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 16 puanla 6. sırada bulunuyor.
Trabzonspor'un bu karşılaşma öncesinde kamp kadrosu belli oldu. İşte kadroya dahil edilen isimler;
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Stefano Denswil
5. Filip Benkovic
6. Rayyan Baniya
7. Mehmet Can Aydın
8. Jens Stryger Larsen
9. Eren Elmalı
10. Dimitrios Kourbelis
11. Batista Mendy
12. Berat Özdemir
13. Umut Güneş
14. Abdülkadir Ömür
15. Anastasios Bakasetas
16. Enis Bardhi
17. Edin Vişça
18. Taxiarchis Fountas
19. Mahmoud Trezeguet
20. Nicolas Pepe
21. Paul Onuachu
22. Enis Destan