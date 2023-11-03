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Spor

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekibin, bu karşılaşma öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Bakasetas ve Trezeguet kadroya dahil edildi.

Haber Merkezi
16:06 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacak. Ligde sarı-lacivertliler, 10 maçta 10 galibiyet alarak aldığı 30 puanla liderliğini sürdürüyor. Bordo-mavililer ise 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 16 puanla 6. sırada bulunuyor.


Trabzonspor'un bu karşılaşma öncesinde kamp kadrosu belli oldu. İşte kadroya dahil edilen isimler;

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Stefano Denswil

5. Filip Benkovic

6. Rayyan Baniya

7. Mehmet Can Aydın

8. Jens Stryger Larsen

9. Eren Elmalı

10. Dimitrios Kourbelis

11. Batista Mendy

12. Berat Özdemir

13. Umut Güneş

14. Abdülkadir Ömür

15. Anastasios Bakasetas

16. Enis Bardhi

17. Edin Vişça

18. Taxiarchis Fountas

19. Mahmoud Trezeguet

20. Nicolas Pepe

21. Paul Onuachu

22. Enis Destan




#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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