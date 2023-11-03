Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Peki Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ne yaptı? İşte o istatistikler...