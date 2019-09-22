Trabzonspor'un Sivasspor kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için uçakla Sivas’a gitti.
Bordo-mavililerde Koray Kılınç'ın yanı sıra sakatlıktan dönen Kamil Ahmet Çörekçi ile U19 takımında forma giyen Safa Kınalı, Muhammet Akpınar ve Serkan Asan, Sivasspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.
Sağ ayak tendonunda ödem tespit edilen Sturridge, Sivasspor maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Trabzon’dan hava yoluyla Sivas’a giden kafilede şu futbolcular bulunuyor;
- "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Safa Kınalı, Alexander Sorloth, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar."
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