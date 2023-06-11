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Spor

Trabzonspor'un yıldız adayı takıma geri dönebilir

Trabzonspor'un daha fazla forma şansı bulması adına önce Manisa FK sonra da 1461 Trabzon'a yolladığı Batuhan Kör'ün yeni sezon kampında yer alması bekleniyor. Nenad Bjelica'nın sezon öncesi kampında şans vermeyi düşündüğü oyuncunun geleceği kamptaki performansına göre netleşecek.

18:20 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Batuhan Kör, 2022'nin Ocak ayında Bursaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Batuhan Kör, 2022'nin Ocak ayında Bursaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor tarafından sezonun ilk yarısında TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sezonun ikinci yarısında ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon FK'ya kiralanan Batuhan Kör'ün bordo mavililerin sezon öncesi kampında yer bulması bekleniyor.

22 yaşındaki yıldız adayı, TFF 1. Lig'de Manisa FK formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Sezonun ikinci yarısında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK ile yoluna devam eden Batuhan Kör, burada da kayda değer performanslar sergiledi. 22 yaşındaki hücumcu, 1461 Trabzon FK formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

Sezona hazır bir başlangıç yapabilmek için çalışmalara erken başlayan oyuncu, kampta Bjelica'nın gözüne girmeyi hedefliyor.

#Trabzonspor
#Batuhan Kör
#Bursaspor
43 dakika önce
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