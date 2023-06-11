Trabzonspor'un yıldız adayı takıma geri dönebilir

Trabzonspor tarafından sezonun ilk yarısında TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sezonun ikinci yarısında ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon FK'ya kiralanan Batuhan Kör'ün bordo mavililerin sezon öncesi kampında yer bulması bekleniyor.

Sezonun ikinci yarısında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK ile yoluna devam eden Batuhan Kör, burada da kayda değer performanslar sergiledi. 22 yaşındaki hücumcu, 1461 Trabzon FK formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.