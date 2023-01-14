Spor Uğur Çiftçi transferi tamam
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Uğur Çiftçi transferi tamam

Kazımcan'ın sakatlığı ve Van Aanholt'un formunun düşük olması sebebiyle yerli bir sol bek arayan Galatasaray, Sivassporlu sol bek Uğur Çiftçi'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRANSFER: Galatasarayda Uğur Çiftçi, 600 bin euro + Emre Taşdemir karşılığında tamam
30 yaşındaki sol bek bu sezon Sivasspor ile 23 maça çıkarken 5 asist yaptı.

Galatasaray, Uğur Çiftçi transferinde mutlu sona ulaştı. Sezon başında Altay'dan transfer edilen Kazımcan Karataş'ın sakatlanması, Van Aanholt'un bir süredir form grafiğinin düşük olması sarı-kırmızılı ekibi harekete geçirmişti.

Son iki maçta sol bekte Dubois'in oynadığı Galatasaray bir süredir Antalyaspor ile Güray Vural için de temasa girmişti. Sarı-kırmızılılar beklediği ilerlemeyi kaydedemeyince tercihini Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi'den yana kullandı.

Rıza Çalımbay açıkladı

Dün Kayserispor'a 4-1 kaybettikleri maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 30 yaşındaki sol bekin Galatasaray'a gideceğini açıklayarak, "Uğur, büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal. Ancak bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Galatasaray'dan Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük" ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray, 30 yaşındaki sol bek için Sivas'a 600 bin Euro ve Emre Taşdemir'in verileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, dolu olan yabancı kontenjanını ise halen 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Patrick Van Aanholt'u göndererek açacak.

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