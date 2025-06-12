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Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni takımı belli oldu

Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni takımı belli oldu

13:5912/06/2025, Perşembe
AA
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Tuğberk Tanrıvermiş son olarak Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pölten'i çalıştırmıştı.
Tuğberk Tanrıvermiş son olarak Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pölten'i çalıştırmıştı.

Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Slovenya Ligi takımlarından Maribor ile sözleşme imzaladı.

Slovenya temsilcisinden yapılan açıklamada, takımın başına 35 yaşındaki Tanrıvermiş'in getirildiği belirtildi.


Maribor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulüp sosyal medyasına yaptığı açıklamada, "Taraftarlara, benim liderliğim altında takımın tüm çabasını sıkı çalışmaya harcayacağına söz verebilirim. Kupalar kazanmak ve hücum oyunumuzla tanınmak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.


2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Slovenya temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynayacak.


Galatasaray altyapısında başladığı teknik adamlık kariyerinde A takımda yardımcı antrenör, Roma 18 Yaş Altı ile Spezia 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapan Tanrıvermiş, ekim ayında Avusturya 2. Futbol Ligi ekiplerinden St. Pölten'in başına geçti.


Göreve başladığında 9. haftası geride kalan ligde 9 puanla 12. sırada yer alan St. Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde sezonu 53 puanla 4. sırada tamamladı.

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