Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 69 ile 78. dakikada Bazoer ve 90+4. dakikada Abdulsamet Burak (K.K) attı. TÜMOSAN Konyaspor - Adana Demirspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 69 ile 78. dakikada Bazoer ve 90+4. dakikada Abdulsamet Burak (K.K) kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü 45+3. dakikada Salih Kavrazlı attı.
Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 43 yaparak 8. sıraya yükseldi. Adana Demirspor eksi 2 puanla son sırada yer aldı.