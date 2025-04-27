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TÜMOSAN Konyaspor 3-1 Adana Demirspor Maç Özeti (VİDEO)

TÜMOSAN Konyaspor 3-1 Adana Demirspor Maç Özeti (VİDEO)

18:2927/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TÜMOSAN Konyaspor'un gol sevinci.
TÜMOSAN Konyaspor'un gol sevinci.

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 69 ile 78. dakikada Bazoer ve 90+4. dakikada Abdulsamet Burak (K.K) attı. TÜMOSAN Konyaspor - Adana Demirspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.


Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 69 ile 78. dakikada Bazoer ve 90+4. dakikada Abdulsamet Burak (K.K) kaydetti.


Adana Demirspor'un tek golünü 45+3. dakikada Salih Kavrazlı attı.


Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 43 yaparak 8. sıraya yükseldi. Adana Demirspor eksi 2 puanla son sırada yer aldı.








#TÜMOSAN Konyaspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
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