Trendyol Süper Lig ilk hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor kendi evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikte sonuçlandı.





İstanbulspor'un golü 6. dakikada Umut Yılmaz'ın ayağından gelirken TÜMOSAN Konyaspor'un golünü 86. dakikada Sokol Cikaleshi'den geldi.





İstanbulspor 73.dakikada Ali Yaşar ve 80.dakikada Okan Erdoğan kırmızı kart görerek maçı 9 kişi tamamladı. Konyaspor'da ise 80. dakikada Adil Demirbağ kırmızı kart gördü.

1. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında kale önünde seken topa Yunus kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

GOL

6. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Jackson topla kat ederek ceza alanına girer girmez penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. O noktadaki İbrahim gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı. 0-1

22. dakikada Muric’in ceza sahası önü sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45+2. dakikada ceza alanı önü sol çaprazında topla buluşan Soner şutunda top az farkla kalenin dışarıya çıktı.

47. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric’in orta şut karışımı sert vuruşunda kaleci Jensen topu çıkardı.

68. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Moreno’nun rakibini çalımlayıp dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Ali’nin Michalak’a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

80. dakikada Konyasporlu Adil ile İstanbulsporlu Okan arasında çıkan gerginliğin ardından her iki oyuncu da direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL

86. dakikada Ahmet’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekti ve Cikalleshi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kontrol edip kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1

90+2. dakikada İstanbulspor’un sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ahmet’in kafa topuna çıktığı sırada topun eline çarpması sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını işaret etti.

90+3. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Emir sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı fakat kaleci Bernardoni gole izin vermedi.























