PTT 1.LİG

Türk futbolunun parlayan ikilisi: Ali Akman ve Batuhan Kör

Bursaspor'da attığı ve attırdığı gollerle yıldızlaşan Ali Akman'ın ardından Batuhan Kör de son haftaların en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Haber Merkezi İHA
Batuhan Kör ile Ali Akman'ın timsah yürüyüşü

Batuhan Kör ile Ali Akman'ın timsah yürüyüşü

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un iki genç yıldızı Batuhan Kör ve Ali Akman, Türk futboluna adeta damga vuruyor.

18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 14’ü lig, 1’i de kupa olmak üzere toplam 15 maçta 8 gol 3 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

19 yaşındaki Batuhan Kör ise 12’si lig, 3’ü de kupa müsabakasında toplam 15 maça çıkarken, 9 gollük bir performans gösterdi. Her iki isim Bursaspor bu sezon attığı toplam 32 resmi golün 20’sine doğrudan katkı sağladı.

  • Ali Akman’ın sözleşmesi bu sezon, Batuhan Kör’ün ise 2023 yılında sona eriyor.

Kupanın yıldızı Batuhan Kör'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Kupanın yıldızı Batuhan Kör'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Bursaspor'un dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Batuhan Kör, Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe maçına damga vurdu.19 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı adına 4 gol attığı mücadelede yıldızlaşırken sosyal medyada gündem haline geldi.Bursaspor'a turu getiren oyuncunun sosyal medya hesabından atmış olduğu eski tweetler de bir anda konuşulmaya başlandı. Bunun sebebi ise genç yıldız adayının Galatasaray'ı tutmasıydı.Bursaspor altyapısında yetişen Batuhan Kör'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor. 19 yaşındaki oyuncuyu birçok takımın izlediği belirtiliyor. ⚽️⚽️⚽️BATUHAN HAT-TRICK YAPTI! ✅Göztepe 3 - 4 Bursaspor ⚽️99&#39; Batuhan Kör pic.twitter.com/AoFCammuZe&mdash; Fotomaç (@fotomac) December 15, 2020

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı

18 yaşındaki Ali Akman'ın Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 1 asist yapması sonrasında transfer dedikoduları basında yer almaya başlandı. Peki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hangi takımı tercih edecek?Futbolu Galatasaray Kaptanı olarak bırakan ve sarı kırmızılı renklere gönül verdiği bilinen Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.Adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekti. Akman'ın sosyal medya hesabındaki bu hamlelerin onun Galatasaraylı olduğu yönünde yorumlandı.Öte yandan Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Ali Akman ile yaptığı açıklamada 'benimle sürekli konuşuyor ve ne yapması gerektiğini soruyor, onunla hep görüşüyoruz' dedi.Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basın toplantısında Mourinho'ya 'çamaşır maki...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.