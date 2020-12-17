Türk futbolunun parlayan ikilisi: Ali Akman ve Batuhan Kör

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un iki genç yıldızı Batuhan Kör ve Ali Akman, Türk futboluna adeta damga vuruyor.

18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 14’ü lig, 1’i de kupa olmak üzere toplam 15 maçta 8 gol 3 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

19 yaşındaki Batuhan Kör ise 12’si lig, 3’ü de kupa müsabakasında toplam 15 maça çıkarken, 9 gollük bir performans gösterdi. Her iki isim Bursaspor bu sezon attığı toplam 32 resmi golün 20’sine doğrudan katkı sağladı.

Ali Akman’ın sözleşmesi bu sezon, Batuhan Kör’ün ise 2023 yılında sona eriyor.

Sezonun parlayan ikilisi🔥



📌Ali Akman

🏟15 maç

⚽8 gol

🎯3 asist



📌Batuhan Kör

🏟15 maç

⚽9 gol pic.twitter.com/yoB6MoMYVv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 17, 2020

Kupanın yıldızı Batuhan Kör'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı Bursaspor'un dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Batuhan Kör, Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe maçına damga vurdu.19 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı adına 4 gol attığı mücadelede yıldızlaşırken sosyal medyada gündem haline geldi.Bursaspor'a turu getiren oyuncunun sosyal medya hesabından atmış olduğu eski tweetler de bir anda konuşulmaya başlandı. Bunun sebebi ise genç yıldız adayının Galatasaray'ı tutmasıydı.Bursaspor altyapısında yetişen Batuhan Kör'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor. 19 yaşındaki oyuncuyu birçok takımın izlediği belirtiliyor. ⚽️⚽️⚽️BATUHAN HAT-TRICK YAPTI! ✅Göztepe 3 - 4 Bursaspor ⚽️99' Batuhan Kör pic.twitter.com/AoFCammuZe— Fotomaç (@fotomac) December 15, 2020