Çakır, sporcu ve yönetici olarak edindiği deneyimlerle Türk hokeyini daha ileri taşımayı ve yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirterek "Hokeyin taşıdığı büyük potansiyeli açığa çıkarmak için projelerin ve fikirlerin yarıştığı nitelikli düşüncelere imkan tanıyacağız. Türk hokeyini, Avrupa ölçeğinde bir vizyonla geleceğe taşımak önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.