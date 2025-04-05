U19 derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'yi tek golle geçti

U19 derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı.
U19 Gelişim Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbi, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
U19 Elit A Gelişim Ligi'nin 30. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede siyah-beyazlı takımın tek golü, 89. dakikada Adnan Karahisar'dan geldi.
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