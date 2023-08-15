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Spor

UEFA Süper Kupası sahibini buluyor

UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşı karşıya gelecek.

13:06 . 15/08/2023 Salı
AA
Manchester City - Sevilla

Manchester City - Sevilla

Futbolda 48. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.


Geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.


Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak.


Karşılaşma, TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.




#UEFA Süper Kupa
#Manchester City
#Sevilla
#final
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