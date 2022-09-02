Ümraniyespor - Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, son şampiyon Trabzonspor'u ağırlıyor. Ümraniyespor'un stadyumunun futbol oynamaya hazır olmadığı sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 2 Eylül Cuma (bugün) saat 21:00'da başlayacak. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçını hangi kanal yayınlayacak ve ilk 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.
Muhtemel 11'ler
- Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan.
- Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny.