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Ümraniyespor - Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, son şampiyon Trabzonspor'u ağırlıyor. Ümraniyespor'un stadyumunun futbol oynamaya hazır olmadığı sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 2 Eylül Cuma (bugün) saat 21:00'da başlayacak. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçını hangi kanal yayınlayacak ve ilk 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11ler belli oldu
Ümraniyespor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, son şampiyon Trabzonspor'u ağırlıyor. Ümraniyespor'un stadyumunun futbol oynamaya hazır olmadığı sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 2 Eylül Cuma (bugün) saat 21:00'da başlayacak. Peki Ümraniyespor - Trabzonspor maçını hangi kanal yayınlayacak ve ilk 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

  • Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan.
  • Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny.
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