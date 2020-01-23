Victor Moses ile Fenerbahçe'nin yolları resmen ayrıldı

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Chelsea'li Victor Moses, İtalyan devi Inter Milan ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli ekipten devre arasında ayrılması beklenen Victor Moses'ın durumu netleşti.

Bir süredir İtalya'da bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Milano'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Inter'le masaya oturdu ve resmi sözleşmeye imza attı.

2019-2020 sezonu sonuna kadar Inter'de kiralık olarak forma giyecek Victor Moses'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Geçtiğimiz sezon İngiltere’nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncu Victor Moses’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"