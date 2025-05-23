Yenikapı'da 5 yıldızlı şölen

Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, kupasını pazar günü Yenikapı’da alacak. Muhteşem bir şov ve konser etkinliği planlayan sarıkırmızılı kulüp, 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını taraftarıyla birlikte kutlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından Trendyol Süper Lig’de de şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, kupasını kaldırmak için geriye sayıma geçti. 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5. yıldızı takmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda büyük bir kutlama organize etti. Normalde 1 Haziran’da yapılması beklenen etkinlik, şampiyonluğun erken ilan edilmesi sebebiyle 25 Mayıs tarihine çekildi. Kupa töreninde oyuncularla birlikte teknik ve idari kadro ön plana çıkartılacak. Sahne 5. yıldızlı olacak şekilde tasarlandı. Yarın ilk olarak Fanzone kurulacak. Burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca Göztepe-Galatasaray karşılaşması yayınlanacak. Galatasaray’ın şampiyonluk organizasyonunu GS Plus üyeliği bulunlar ücretsiz olarak takip edecek. GS Plus Premium sahipleri için de sahne önünde özel alan oluşturulacak.
ÜNLÜ YAĞMURU
Kutlama gününde futbolcular Galatasaray Lisesi’nde toplanacak. Burada yapılacak anmanın ardından üstü açık otobüsle İstanbul turu yapılacak. Son durak olarak Yenikapı’ya giriş yapılacak. Taraftarlar etkinlik günü saat 16.00’dan itibaren alan giriş yapabilecek. Saat 19.00’a kadar DJ performansları gerçekleştirilecek. Kupa seremonisine kadar ise çeşitli sanatçılar sahne alacak. Kenan Doğulu, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Güliz Ayla, Ebru Yaşar, Gripin ve Atiye gibi isimlerin sahne alması bekleniyor. Saat 21.00’de ise kupa seremonisine geçilecek. Her oyuncu kendi seçtiği şarkıyla sahneye çıkacak.