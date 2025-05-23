Yenikapı'da 5 yıldızlı şölen

Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından Trendyol Süper Lig’de de şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, kupasını kaldırmak için geriye sayıma geçti. 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5. yıldızı takmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda büyük bir kutlama organize etti. Normalde 1 Haziran’da yapılması beklenen etkinlik, şampiyonluğun erken ilan edilmesi sebebiyle 25 Mayıs tarihine çekildi. Kupa töreninde oyuncularla birlikte teknik ve idari kadro ön plana çıkartılacak. Sahne 5. yıldızlı olacak şekilde tasarlandı. Yarın ilk olarak Fanzone kurulacak. Burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca Göztepe-Galatasaray karşılaşması yayınlanacak. Galatasaray’ın şampiyonluk organizasyonunu GS Plus üyeliği bulunlar ücretsiz olarak takip edecek. GS Plus Premium sahipleri için de sahne önünde özel alan oluşturulacak.