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Ziraat Bankkart'tan smaçör takviyesi

Ziraat Bankkart'tan smaçör takviyesi

20:0811/06/2025, Çarşamba
AA
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Tomasz Fornal
Tomasz Fornal

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Tomasz Fornal'i transfer ettiğini açıkladı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Tomasz Fornal'i transfer etti.


Kulüp, Polonya'da Jastrzebski Wegiel takımının formasını giyen 2 metre boyundaki smaçör Fornal'in kadroya katıldığını duyurdu.


Açıklamada, "Saha içindeki liderliği, güçlü servisleri ve etkili smaçlarıyla dikkati çeken yıldız oyuncu, yeni sezonda Ziraat Bankkart'ın en büyük kozlarından biri olacak. Kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performansla adından sıkça söz ettiren Tomasz Fornal, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda elde ettiği başarılarla tanınıyor." ifadelerine yer verildi.




#Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı
#Tomasz Fornal
#Voleybol
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