Nafile namazlardan bir tanesi olan teheccüd namazı yatsı namazından sonra kılınır Uykudan uyanarak kılınması tavsiye dilen teheccüd namazının fazileti oldukça fazladır. Teheccüd namazını sürekli kılanların kötülük ve günahlarının Allah tarafından örtüldüğü ve bu namazın insanları kötülüklerden alıkoyduğu da bildirilmiştir. Peki uyumadan önce Teheccüd (Gece) Namazı Nasıl Kılınır, madde madde? Gece Namazı Ne Zaman Kaçta Kılınır? Kaç Rekattır?

Teheccüd nedir?

Teheccüd, nafile namazlardan biri olup, yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki zaman diliminin 2/3'ünü uyuduktan sonra sabah namazına kalan 1/3 oranındaki zaman diliminde kılınan namazdır.

Teheccüd namazı ne zaman kılınır?

Teheccüd namazı, yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır. Ancak yatsı namazından sonra bir müddet uyumak gerekir. Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra gelen uykudan kalkılıp kılınan bir namazdır. Teheccüd namazının faziletleri ise oldukça geniştir. Peygamber efendimize göre farz namazların ardından gelen en faziletli namaz teheccüd namazıdır.

Teheccüd Namazı Kaç Rekat?

Teheccüd namazı 2 rekattan başlayıp 12 rekata kadar çıkabilmektedir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 468-469). İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha suresi okunur.

Teheccüd Namazının Faziletleri Nelerdir?

Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18) Başka bir hadiste de, “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır” (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 55) buyrulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 467-468). Bazı rivayetlerde, Peygamberin (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182).

Sahih hadislere göre farz namazlardan sonra en faziletli namaz teheccüt namazıdır. Gece namazı da denilen bu namazın faziletlerini anlatan birçok hadis vardır. Bir hadiste gece namaz için kalkan ve ailesini de kaldırıp birlikte teheccüt namazı kılanların isimlerinin Allah'ı çok zikreden kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler arasına yazılacağı bildirilmiştir.

Başka hadislerde de teheccüd namazı için gece kalkmak tavsiye edilmiş, bu namazı kılanların Allah-u Teala'ya yakınlaşacağı, salih kullardan sayılacağı, günahlarının Allah'ın izniyle örtüleceği, günahlardan korunacağı müjdelenmiştir.

Teheccüd namazını sürekli kılanların kötülük ve günahlarının Allah tarafından örtüldüğü ve bu namazın insanları kötülüklerden alıkoyduğu da bildirilmiştir.







