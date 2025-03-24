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Çinli bilim adamları Mariana Çukuru'nda çalışan robot geliştirdi

Çinli bilim adamları Mariana Çukuru'nda çalışan robot geliştirdi

12:3024/03/2025, Pazartesi
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Çinli bilim insanları, Mariana Çukuru'nda çalışan basınca dayanıklı küçük bir robot geliştirdi.
Çinli bilim insanları, Mariana Çukuru'nda çalışan basınca dayanıklı küçük bir robot geliştirdi.

Çinli bilim adamlarının, Mariana Çukuru'nda yüksek basınca dayanıklı küçük bir robot geliştirdiği açıklandı.

Çinli bilim adamlarından oluşan bir ekip, dünyanın en derin deniz çukuru olan Mariana Çukuru'nda aşırı yüksek basınç altında çalışabilen küçük bir robot geliştirdi. Beihang Üniversitesi öğretim üyeleri liderliğindeki araştırmacılar, yarasa balığının hareket modellerinden ilham alarak yüzme, süzülme ve emekleme yeteneğine sahip 50 santimetre uzunluğunda bir robot tasarladı.



Robotun, yüzerken kuyruk yüzgecinden aldığı itme kuvvetiyle saniyede maksimum 5,5 santimetre hıza ulaşabildiği ve emeklerken uzuvlarını kullanarak kumlu yüzeylerde saniyede 3 santimetre hızla hareket edebildiği bildirildi.



Beihang Üniversitesi'nden Wen Li, Çin'in insanlı denizaltılarına monte edilen bu kompakt robot türünün Mariana Çukuru ile diğer derin deniz noktalarında saha testlerini başarıyla tamamladığını ve robotun sağlam şekilde çıkarıldığını söyledi. Ekip, deniz kaynaklarının geliştirilmesi, arkeoloji ve çevre izleme gibi alanlarda kullanılmak üzere derin deniz robotunun dayanıklılığını ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.


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