Facebook başkasının gözünden gör özelliğini geri getiriyor

Facebook, tasarım anlamında büyük ve önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerle geçtiğimiz yıl kullanımdan kaldırılan ‘başkasının gözünden gör’ özelliği geri geldi.

Bu özellik aslında geçtiğimiz yıla kadar sosyal medya devi tarafından kullanıcılarına sunulan bir özellikti. Daha sonra bu özelliğin ciddi güvenlik açıklarına sebep olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle de devre dışı bırakıldı.

Özelliğin ortaya çıkardığı açık nedeniyle geçtiğimiz yıl 50 milyon kullanıcının bilgileri çalındı. Bu olayın ardından Facebook özelliği askıya aldı. Facebook, hesaplarını güvene almak için 90 milyon kullanıcının yeniden giriş yapmasını duyurmuştu.

Facebook’tan yapılan açıklamada, güvenlik incelemelerinin tamamlandığı ve özelliğin yeniden devreye gireceği açıklandı. Facebook uygulamasının bu özellik, haliyle de bu güvenlik açığı bulunmayan versiyonu çok daha popüler hale gelmişti.

OYNAT 01:00 Facebook'ta 50 milyon kişiyi etkileyen güvenlik açığı Facebook geçtiğimiz günlerde bir güvenlik skandalı nedeniyle 50 milyon kişiye ait verilerin çalındığını açıklamıştı. Veri sızıntısının 'başkasının gözünden gör' özelliğindeki bir açıktan kaynaklandığı belirtiliyor.





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