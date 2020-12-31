İçişleri Bakanlığı afet anında kesintisiz iletişim için AFAD uygulaması geliştiriyor

Deprem, sel ve benzeri doğalafetlerde şebeke yoğunluğundan dolayı mobil operatörler çökebiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde hemen her operatörün yaşadığı bu durum artık önlem alınması gereken alanlardan biri. Çünkü yoğunluk gereği insanlar birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. Elbette konuyla ilgili çalışmalar da yapılıyor.

Afet durumlarında mesaj göndermek; arama yapmak ve fotoğraf yollamak mümkün olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni uygulama Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un internet altyapısı üzerinden afetdurumlarında iletişim imkanı sunuyor. Uygulama sayesinde standart olarak mesaj atılabileceği gibi, fotoğraf gönderip almak ve arama yapmak da mümkün olacak.

Yeni geliştirilen uygulamanın görevi yalnızca insanlar arasındaki iletişim değil. Aynı zamanda doğal afetlerin ardından konuma bağlı olarak en yakın toplanma merkezleri de gösteriliyor.

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Uygulamanın kısaca bir rehber niteliği taşıdığını özellikle belirtmek gerekiyor. Sistemin 6 ay içinde tamamlanarak akabinde hayata geçmesi planlanıyor.

Konuyla alakalı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ise şu şekilde: