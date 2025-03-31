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Mars'ta keşfedilen esrarengiz kaya bilim adamlarını şaşırttı

Mars'ta keşfedilen esrarengiz kaya bilim adamlarını şaşırttı

12:1931/03/2025, Pazartesi
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Bir göktaşı çarpması sırasında ya da volkanik aktivite sonucu ortaya çıkabiliyor.
Bir göktaşı çarpması sırasında ya da volkanik aktivite sonucu ortaya çıkabiliyor.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait Perseverance keşif aracı, Mars'ta bugüne kadar görülen hiçbir oluşuma benzemeyen ilginç bir kaya keşfetti. "St. Pauls Bay" adı verilen bu kaya, Jezero Krateri'nin çemberinde yer alan Witch Hazel Tepesi'nin eteklerinde bulundu.

Bilim adamları, yüzlerce küçük, koyu gri renkli kürecikten oluşan bu yapının nasıl meydana geldiğini henüz belirleyebilmiş değil. Botryoidal oluşumlar olarak bilinen bu tür kristal mineral kümeleri Dünya'da yaygın olsa da Mars'taki oluşum süreci farklı olabilir.


Bazı araştırmacılar, bu tür sferik oluşumların erimiş kayaçların hızla soğumasıyla meydana gelebileceğini belirtiyor.


'Patlamış mısır' görünümü

Bu durum, bir göktaşı çarpması sırasında ya da volkanik aktivite sonucu ortaya çıkabiliyor. Daha önce Mars'ta keşfedilen ve "blueberries" (yaban mersinleri) olarak adlandırılan küçük küreler, hematit açısından zengin minerallerin suyun varlığında birleşmesiyle meydana gelmişti.


Benzer şekilde, Jezero Krateri'nde keşfedilen "patlamış mısır" görünümlü kayaların da suyla temas sonucu oluştuğu düşünülüyor.



'Yüzeyde sürüklenmiş bir kaya'

Ancak St. Pauls Bay’in nasıl oluştuğunu belirlemek şu an için mümkün değil. Bilim adamları, bu kayanın "yüzeyde sürüklenmiş bir kaya" olduğunu ve orijinal konumundan uzaklaşmış olabileceğini düşünüyor.


Kayacın nereden geldiğini bilmemek, oluşum süreciyle ilgili önemli verilerin eksik olmasına neden oluyor.


Katmandan kopmuş

Mars yörüngesinden yapılan gözlemler, yakın bir bölgede koyu renkli bir kaya katmanının varlığını ortaya koydu.


Bilim adamları, St. Pauls Bay’in bu katmandan kopmuş olabileceğini değerlendiriyor. Perseverance ekibinin bu bölgeye yakınlaşarak detaylı incelemeler yapması bekleniyor.

#Mars
#Uzay
#Bilim Adamları

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