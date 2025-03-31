Mars'ta keşfedilen esrarengiz kaya bilim adamlarını şaşırttı

Bilim adamları, yüzlerce küçük, koyu gri renkli kürecikten oluşan bu yapının nasıl meydana geldiğini henüz belirleyebilmiş değil. Botryoidal oluşumlar olarak bilinen bu tür kristal mineral kümeleri Dünya'da yaygın olsa da Mars'taki oluşum süreci farklı olabilir.





Bazı araştırmacılar, bu tür sferik oluşumların erimiş kayaçların hızla soğumasıyla meydana gelebileceğini belirtiyor.





'Patlamış mısır' görünümü

Bu durum, bir göktaşı çarpması sırasında ya da volkanik aktivite sonucu ortaya çıkabiliyor. Daha önce Mars'ta keşfedilen ve "blueberries" (yaban mersinleri) olarak adlandırılan küçük küreler, hematit açısından zengin minerallerin suyun varlığında birleşmesiyle meydana gelmişti.





Benzer şekilde, Jezero Krateri'nde keşfedilen "patlamış mısır" görünümlü kayaların da suyla temas sonucu oluştuğu düşünülüyor.









'Yüzeyde sürüklenmiş bir kaya'

Ancak St. Pauls Bay’in nasıl oluştuğunu belirlemek şu an için mümkün değil. Bilim adamları, bu kayanın "yüzeyde sürüklenmiş bir kaya" olduğunu ve orijinal konumundan uzaklaşmış olabileceğini düşünüyor.





Kayacın nereden geldiğini bilmemek, oluşum süreciyle ilgili önemli verilerin eksik olmasına neden oluyor.





Katmandan kopmuş

Mars yörüngesinden yapılan gözlemler, yakın bir bölgede koyu renkli bir kaya katmanının varlığını ortaya koydu.



