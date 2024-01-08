NASA 50 yıl sonra bir ilk: Uzay aracı Ay'da tur atan ilk ABD robotu olacak

Astrobotic Peregrine başarıyla Vulcan roketinden ayrıldı
Vulcan roketinin geliştirici firması United Launch Alliance (ULA) Sözcüsü Amanda Sterling, Peregrine Ay'a iniş aracının kendisini uzaya taşıyan Vulcan Centaur roketinden 51 dakika 6 saniyelik bir sürede başarıyla ayrıldığını duyurdu.
ULA CEO'su Troy Bruno ise “Çok heyecanlıyım. Bu ekiple gurur duyuyorum. Uzun yıllar süren sıkı bir çalışma oldu. Ay'a geri dönüyoruz. Ekibimiz çok iyi bir iş çıkardı. Bu duyguyu tarif etmek imkansız” dedi.
Astrobotic Peregrine'nin 23 Şubat tarihinde Ay'a yumuşak iniş yapması beklenirken, bu süreye kadar eliptik bir yörüngede yolculuk yapacak.