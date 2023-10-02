Perseverance Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi

NASA'nın Washington DC'deki merkezinde düzenlenen toplantıda, Bilim insanları tarafından hazırlanan UFO raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda, "Tanımlanamayan uçan cisimlerin arkasında herhangi bir dünya dışı kaynağın olduğu sonucuna varmak için hiçbir neden yok. Ancak... bu nesnelerin buraya gelebilmesi için güneş sistemimizden geçmiş olması gerekir. Her ne kadar bugünkü raporlarla dünya dışı yaşam olduğu sonucuna varılamasa da, Dünya atmosferinde faaliyet gösteren potansiyel bilinmeyen uzaylı teknolojisi" inkara hazır bir olasılık değil." ifadeleri kullanıldı.