RedMagic 11 Pro duyuruldu: Oyunseverlere özel canavar telefon

RedMagic, mobil oyun tutkunlarına yönelik geliştirdiği en yeni amiral gemisi RedMagic 11 Pro serisini tanıttı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alan cihaz, aktif sıvı soğutma sistemi, yüksek tepki hızlı omuz tetikleyicileri ve 165Hz AMOLED ekranıyla sınırları zorluyor. Yeni seri, hem performans hem de oyun deneyimi açısından sektördeki rekabeti kızıştıracak.





En güçlü Snapdragon işlemciyle geliyor

Yeni RedMagic 11 Pro, Qualcomm’un en güncel ve güçlü yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatıldı. Bu işlemci, cihazın en zorlu mobil oyunlarda bile yüksek kare hızlarını kararlı biçimde korumasına imkân tanıyor.





Gelişmiş aktif sıvı soğutma sistemi

RedMagic 11 Pro, performansın sürekliliğini korumak için yerleşik fan içeren aktif sıvı soğutma sistemine sahip. Uzun süreli oyun oturumlarında cihazın sıcaklığı kontrol altında tutuluyor ve performans düşüşleri minimuma indiriliyor.





165Hz AMOLED ekran ve omuz tetikleyiciler

Telefon, 165Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve yüksek tepki hızlı omuz tetikleyicileri ile gerçek bir oyun konsolu hissi sunuyor. Ayrıca geniş bataryası, uzun oyun maratonlarını destekleyecek şekilde optimize edildi.





Oyun telefonu rekabetinde yeni bir sayfa