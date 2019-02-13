TEKNOFEST 2019 için tarih belli oldu

İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. Albayrak Medya olarak basın sponsorluğunu üstlendiğimiz TEKNOFEST 2019'a bir milyon ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin 13 Şubat 2019 Çarşamba günü Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesinde gerçekleşen tanıtım toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih KACIR, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk BAYRAKTAR ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk BAYRAKTAR, proje paydaşları ve diğer davetlilerin katılımlarıyla düzenlendi.

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar basın mensuplarına açıklamalar yapıyor.

Teknofest 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı Pistlerinde

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle hayata geçen festivalin 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanında gerçekleştirileceği açıklandı.

Teknofest 2019’un medya paydaşları ise sırasıyla AA, Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya.

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Lansman sonrasında toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Uçan araba, otonom araçlar, roket yarışmaları..

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları da düzenleniyor.

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirecekler.

TEKNOFEST yarışmalarında toplam 2 milyon TL ödül

Bu yıl yine ilklere sahne olacak olan TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor. Teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam ediyor. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlık da sunulacak.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yurtdışından takımların TEKNOFEST yarışmalarına başvuruları kabul ediliyor.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

TEKNOFEST 2019 lansman toplantısına katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuşma yaptı.

Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rüyamız olan Teknofest, havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekibimizin vizyonu, paydaşlarımızın katkıları ve milletimizin teveccühü ile gerçek oldu. Milli Teknoloji Hamlesi, Teknofest sayesinde yüzbinlerce genç ile buluştu.

Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul’da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz.

Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum.

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Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz.

İnanıyorum ki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerdir.

Teknofest ekibi adına tüm milletimizi, geleceğin aydınlık Türkiye’sini kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaları için davet ediyorum.

Destek veren tüm paydaşlarımız ve medya mensuplarına bizimle birlikte oldukları için tekrar teşekkür ediyorum.

Teknofest 2019’un vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & Teknofest İcra Kurulu Başkanı

Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'da konuşma yaptı. Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TEKNOFEST yarışmaları, milli teknoloji hamlesine liderlik edecek onbinlerce gencin yetişmesine imkan sağlıyor. Yarışmalarda takım çalışması, işbirliği kültürü ve yenilikçi çözümlerle zorlukların üstesinden gelme deneyimi kazanan gençler, Türkiye'mizi teknoloji devrimine hazırlayacak, yeni ekonominin mimarları olacaklar. Alanında lider teknoloji girişimleri ve yeni mesleklerin öncüleri bu yarışmalardan yetişecek.

Teknofest 2018'de 15 yarışmaya 83 ülkeden 5.000'in üzerinde takımda 20.000'den fazla kişi katıldı, finallerde yaklaşık 750 takımda 2500 kişi yarıştı. Türkiye tarihinin en büyük yarışma ödülleri ve destekleri dağıtıldı. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere ödüllerini verdi. Bu yıl yarışma sayısı 19'a yükseldi. Katılım ve ilginin daha da arttığını gözlemliyoruz.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, tüm paydaşlarımızla elele verecek; gelişen teknolojiyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yanıt verecek insan kaynağının yetiştirilmesine, alanında lider teknoloji şirketlerinin doğmasına ve dijital dönüşüme yönelik güçlü adımlar atacağız. TEKNOFEST yarışmaları, bu adımların en anlamlılarından biri."