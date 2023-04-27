TEKNOFEST'te Albayrak Medya rüzgârı: Yeni Şafak, TVNET ve GZT festival alanına damga vurdu

2018 yılından bu yana kilometrelerce yol kat ederek birbirinden farklı girişimlere, teknolojik gelişmelere, yenilikçi fikirlere ve millî üretime ev sahipliği yapan TEKNOFEST, bu yıl da heyecan dolu fikirlerin buluşma noktası olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında, millî teknoloji yolculuğunda başarılı adımlar atan festival, tüm genç yeteneklerin ilgi odağında yer alıyor.

27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST bu yıl toplamda 7, yurt içinde 6. kez ziyaretçileriyle bir araya geliyor. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, Akıncı, Hürkuş ve Atak helikopteri gibi millî imkânlarla geliştirilen hava araçlarının gösterilerine sahne olacak festivalde, planetaryum, sanal gerçeklik tüneli, saha İstanbul, VR tüneli, bilim atölyeleri, seminerler gibi eğitsel faaliyetlerin yanı sıra ana sahne konserleri, dikey rüzgar tüneli, bilim sokağı, şişme çocuk parkı ve gençlik alanları gibi eğlenceli faaliyetler de yer alacak.

Albayrak Medya stantları TEKNOFEST alanına damga vuruyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün öncü kamu ve özel kuruluşları ile genç yetenekler festival alanında bir araya gelecek. Yeni fikirlerle ve teknolojik deneyimlerle dolu alanda, Albayrak Medya’nın 100, GZT’nin ise 3.500 metrekarelik alanı bulunuyor. Dijital medyanın kapılarının ardına kadar açıldığı stantlarda, dijital dönüşüm çağına ayak uyduran markalar ve alanında uzman kişiler tecrübelerini ziyaretçileriyle paylaşarak eşsiz deneyimler sunacak.

Albayrak Medya standında heyecan dolu iletişim etkinlikleri

Albayrak Medya standında, Yeni Şafak ve TVNET ekipleri haberciliğin merak edilen püf noktalarına değinecek. Yeni Şafak ekibi ziyaretçilere doğru haberin nasıl ayırt edildiğine dair ilginç deneyimler sunacak. Check-Z Oyununda ziyaretçiler onlarca yanlış haber başlığı arasından hangi haber başlığının doğru olduğunu ayırt etmeye çalışacak. TVNET ise haberciliğin en titiz alanlarından birini festivale dâhil ederek, katılımcılara “Son Dakika Haberlerini Sunma” deneyimi yaşatacak. Ayrıca GZT, Yeni Şafak ve TVNET ekiplerinin tanınmış yüzleri, TEKNOFEST katılımcılarıyla bir araya gelerek dijital dünya üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirecek.

Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, GZT Yayın Şefi Nazif Menteş, muhabir, özel içerik editörü ve prodüktörlerden oluşan iletişim alanında deneyimli ve uzman kadro; özellikle medya sektörüne yön vermek isteyen gençler için öğretici bir sohbet imkânı sunacak.

GZT standı TEKNOFEST’i bambaşka karşılıyor

3500 metrekarelik standıyla GZT, festivalin en geniş alanlarından birini oluşturuyor. Bu alanda birbirinden farklı etkinlikler festival heyecanını doruklara çıkaracak. GZT Game tarafından düzenlenen e-spor turnuvaları, sürpriz kutular, VR deneyimi, drone yarışmaları ve GZT’ci buluşmalarıyla festivale en kapsamlı ve özgün etkinlikleri GZT sunacak. Bu eşsiz deneyimlerin bir parçası olmak için yapmanız gereken, GZT sosyal medya hesabından bilgi ve başvuruları takip ederek TEKNOFEST’i ziyaret etmek…







