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Teknoloji

Togg Gaziantep'te tanıtıldı

Gaziantep'te tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Togg'un 'Anadolu kırmızısı' versiyonunu inceleyen vatandaşlardan biri beğenilerini dile getirerek, ''Arabayı gördük, kısmet oldu, çok şükür. İnşallah binmek de kısmet olur'' ifadelerini kullandı.

14:47 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Yerli ve milli otomobil Togg karşılandığı diğer illerde de yoğun ilgi görmüştü.

Yerli ve milli otomobil Togg karşılandığı diğer illerde de yoğun ilgi görmüştü.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Togg'u kullanarak protokol üyeleriyle bir süre kent turu yaptıktan sonra, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana geldi.

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Gaziantepliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gül, buradaki konuşmasında, Toog'un hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Türkiye'nin Yüzyılı"nın vatandaşların yüzyılı olacağına işaret ederek, "Zafer inananların, AK Parti'nin olacak. 'Durmak yok yola devam' diyerek AK Parti ile yola devam ediyoruz, yolumuz açık olsun. " dedi.

Aracı inceleyen vatandaşlardan Hüseyin Bıyık da Togg'u beğendiğini belirterek, "Arabayı gördük, kısmet oldu, çok şükür. İnşallah binmek de kısmet olur." diye konuştu.



#Gaziantep
#Togg
#Abdulhamit Gül
31 dakika önce
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