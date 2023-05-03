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Ekonomi

Devrim ile Togg yeniden yan yana: Vatandaşlar ziyaret edebilecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde 4-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'23), Türkiye'nin yerli otomobilleri Devrim ve Togg da yer alacak.

09:49 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Togg ve Devrim, Eskişehir'de sergilenecek.

Togg ve Devrim, Eskişehir'de sergilenecek.

Türkiye Yüzyılı, yerli otomobili Togg'un banttan indirilmeye başlamasıyla başladı. 1961'de Devrim otomobiliyle başlayan ancak yarım bıraktırılan serüven, yıllar sonra aynı heyecan ve sevinçle bir kez daha gerçek oldu.

Togg ve Devrim, bu kez Eskişehir'de sergilenecek

Anadolu Üniversitesi'nin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinden özel olarak getirilecek Togg ve 1961 yılında Eskişehir'de üretilen Devrim, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde kurulacak alanda 4 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

Öğrencilerle bir araya gelecekler

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi ve İletişim Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenecek İKAF'23 kapsamında Türkiye'nin lider firma, kurum ve kuruluşları iş ve staj başvuruları almak, kariyer etkinlikleri gerçekleştirmek için öğrencilerle bir araya gelecek.



#togg
#devrim
#eskişehir
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