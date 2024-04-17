TÜMOSAN'ın 'Sen Yeter Ki Yap' yarışması için geri sayım başladı: Genç mucitler davetli

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve başarılı projelere ev sahipliği yapan yarışma bu yıl da genç mucitlerin inovatif çözümlerini desteklemeye devam ediyor. Yarışmanın ikinci kez düzenlenmesi genç yeteneklerin yaratıcılığını teşvik etmek ve projelerini hayata geçirme fırsatı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek.
Yarışma, 10-13 yaş ve 14-17 yaş olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Her yaş grubundaki katılımcılar kendi yaş aralıklarına uygun olarak projelerini geliştirme ve sunma imkânına sahip olacak.
Genç mucitler için ilham verici projelerin yarıştığı kategoriler
Bu yıl yarışma üç ana kategori altında gerçekleştirilecek.