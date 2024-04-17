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Teknoloji

TÜMOSAN'ın 'Sen Yeter Ki Yap' yarışması için geri sayım başladı: Genç mucitler davetli

Genç mucitlere destek olmak için yola çıkan TÜMOSAN'ın bu yıl ikincisini düzenlediği "Sen Yeter Ki Yap" yarışması için geri sayım başladı. Genç mucitlerin inovatif projelerini bekleyen yarışma, “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam”, “Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” olmak üzere üç kategoriden oluşuyor. TÜMOSAN, 10-17 yaş arasındaki bütün mucitlerimizin projelerini 30 Eylül 2024 tarihine kadar “Sen Yeter Ki Yap” resmi web sitesine bekliyor. Her kategoride birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Ödüller, genç mucitlerin daha fazla inovasyon ve yaratıcılık için teşvik edilmesini sağlayacak.

11:58 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:59 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
'Sen Yeter Ki Yap' yarışması, 10-13 yaş ve 14-17 yaş olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.
'Sen Yeter Ki Yap' yarışması, 10-13 yaş ve 14-17 yaş olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve başarılı projelere ev sahipliği yapan yarışma bu yıl da genç mucitlerin inovatif çözümlerini desteklemeye devam ediyor. Yarışmanın ikinci kez düzenlenmesi genç yeteneklerin yaratıcılığını teşvik etmek ve projelerini hayata geçirme fırsatı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Yarışma, 10-13 yaş ve 14-17 yaş olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Her yaş grubundaki katılımcılar kendi yaş aralıklarına uygun olarak projelerini geliştirme ve sunma imkânına sahip olacak.

Genç mucitler için ilham verici projelerin yarıştığı kategoriler

Bu yıl yarışma üç ana kategori altında gerçekleştirilecek.

“Eğitici ve Evrensel Teknolojiler” kategorisinde
katılımcılardan, eğitim ve öğretimde teknolojinin kalıcı ve çok yönlü kullanımını sağlayacak prototipler, eğitsel oyunlar, eğitsel yazılımlar veya yenilikçi teknolojileri geliştirmeleri bekleniyor. Ayrıca dijital teknoloji, psikoloji, insanlık yararına teknoloji, biyoteknoloji ve turizm teknolojileri alanlarında yapılacak yenilikler ve teknolojik gelişmelerle ilgili projeler teşvik ediliyor.
“Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam” kategorisinde
katılımcılardan, insanlık yararına ve engelli bireylerin günlük yaşamlarındaki engelleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için teknolojiyi kullanarak çözümler sunmayı amaçlaması bekleniyor. Ayrıca projelerin tüm insanlığa ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde geliştirilmesi ve toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunulması hedefleniyor.
“Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” kategorisi
katılımcılarından ise tarımın verimliliğini artırmak, enerji kullanımını optimize etmek ve çevreye duyarlı uygulamaları teşvik etmek için çeşitli projelerin geliştirilmesi bekleniyor. Bu kategoride yer alan projelerin tarım, enerji ve çevre alanlarında sürdürülebilirlik ve verimliliği artırması hedefleniyor.
Her kategoride birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Ödüller, genç mucitlerin daha fazla inovasyon ve yaratıcılık için teşvik edilmesini sağlayacak.

Yarışma tarihleri

Yarışmaya katılmak isteyen
adaylar projelerini 1 Nisan- 30 Eylül 2024 tarihleri arasında “Sen Yeter Ki Yap” resmi web sitesi üzerinden sunabilecekler.
Başvurular, projenin ayrıntılı açıklamasını içeren değerlendirme rapor şablonu ve projenin özetini sunan bir video içeriği ile gerçekleştirilecek.
TÜMOSAN, bu yarışma ile genç yeteneklerin yaratıcılıklarını ve potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlayarak geleceğin inovatif liderlerine destek vermeyi amaçlıyor. “Sen Yeter Ki Yap” Proje Yarışması, genç mühendislerin fikirlerini hayata geçirmeleri için bir platform sağlayarak Türkiye’nin teknolojik ve endüstriyel alanda ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
#TÜMOSAN
#Sen yeter ki yap
#Genç mucit
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