TÜMOSAN'ın 'Sen Yeter Ki Yap' yarışması için geri sayım başladı: Genç mucitler davetli

“Eğitici ve Evrensel Teknolojiler” kategorisinde

katılımcılardan, eğitim ve öğretimde teknolojinin kalıcı ve çok yönlü kullanımını sağlayacak prototipler, eğitsel oyunlar, eğitsel yazılımlar veya yenilikçi teknolojileri geliştirmeleri bekleniyor. Ayrıca dijital teknoloji, psikoloji, insanlık yararına teknoloji, biyoteknoloji ve turizm teknolojileri alanlarında yapılacak yenilikler ve teknolojik gelişmelerle ilgili projeler teşvik ediliyor.