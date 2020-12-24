Teknoloji Türk Telekom, yerli eSIMi müşterilerine sunmaya başladı
İNTERNET

Türk Telekom, yerli eSIM'i müşterilerine sunmaya başladı

Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olması için çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, yerli dijital sim kart eSIM'i müşterilerinin kullanımına sundu. Böylece Türkiye, eSIM teknolojisini yüzde yüz yerli teknolojiyle üreten dört ülkeden biri oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
E-SIM
E-SIM

Yeni nesilteknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden TürkTelekom, yüzde yüz yerli eSIM teknolojisini bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin kullanımına sundu. eSIM; akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, otomotiv endüstrisinden internete bağlı daha birçok ürüne kadar geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek. eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcıları, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabilecek ve yeni aboneliklerde eSIM’i tercih edebilecekler.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal.

Türkiye, yerli eSIM’de dünyada 4 ülkeden biri

eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

  • Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor. Türk Telekom’un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecekler. Ayrıca kullanıcılar yeni aboneliklerde de eSIM’i tercih edebilecekler.

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