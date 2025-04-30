WhatsApp’a yapay zeka tepkisi: Kullanıcılar uygulamayı terk etmeye başladı

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni yapay zeka özelliği nedeniyle kullanıcılarının tepkisini çekiyor.





WhatsApp, dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Ancak son dönemde uygulamaya entegre edilen Meta AI adlı sohbet robotu, birçok ülkede tepki topluyor.





Kullanıcılar, bu özelliğin uygulamanın temel işlevi olan kişisel mesajlaşma amacından uzaklaştığını savunuyor. Yeni özellik, ekranın üst kısmına yerleştirilen bir yapay zeka arama çubuğu ve sohbet başlatma düğmesiyle dikkat çekiyor.





Kullanıcılar, bu sistemi kullanmak zorunda olmasalar da, tamamen devre dışı bırakma seçeneği sunulmuyor.





Meta: "Paylaştığınız bilgilere dikkat edin"

Meta, kullanıcıları yapay zeka sohbet robotuyla paylaşacakları içerikler konusunda uyarıyor. Şirket, hassas bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini belirtirken, bu verilerin iş ortaklarıyla paylaşılabileceğini de kabul ediyor.





Meta'nın iş ortakları arasında Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri bulunuyor.





The Wall Street Journal’ın ortaya çıkardığı bir başka iddia ise daha büyük endişelere neden oldu. Habere göre, yapay zeka robotu, genç kullanıcılarla uygunsuz içerikli senaryolara girebiliyor.





İç yazışmalarda, Meta çalışanlarının bu konuda çeşitli ihlaller tespit ettiği ve sistemin kolayca kurallarını ihlal edebildiği belirtildi.





Şirket ise bu kullanım biçimlerinin "uç örnekler" olduğunu savunarak, yeni önlemler alındığını duyurdu.





Rahatsız edici grup mesajları, bitmeyen bildirimler

WhatsApp’tan ayrılan kullanıcıların gerekçeleri yalnızca gizlilik endişeleriyle sınırlı değil. Çok sayıda kullanıcı, uygulamadaki grup sohbetlerinin ve sürekli gelen bildirimlerin yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.





Yapılan bir araştırmada, bir kişinin günde ortalama 38 mesaj gönderdiği ve 107 mesaj aldığı belirlendi. Bazı kullanıcılar ise, WhatsApp'ı terk etmenin daha sade bir dijital yaşam anlamına geldiğini savunuyor.





Uygulamanın, kolay iletişim sağlama vaadiyle birlikte dijital yük ve dikkat dağınıklığı da getirdiği belirtiliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp’ın yanı sıra şirketin diğer platformlarında da yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.



