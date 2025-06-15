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Yapay zekâyla milyarları vurdu: OpenAI'den şok eden büyüme

Yapay zekâyla milyarları vurdu: OpenAI'den şok eden büyüme

22:2715/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yapay zekâyla milyarları vurdu: OpenAI'den şok eden büyüme
Yapay zekâyla milyarları vurdu: OpenAI'den şok eden büyüme

OpenAI, ChatGPT ve kurumsal yapay zekâ çözümleriyle gelirini ikiye katlayarak yıllık 10 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2029 yılına kadar 125 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ alanında öncü şirketlerden OpenAI, 2024 yılı itibarıyla gelirinde önemli bir sıçrama kaydetti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl elde edilen toplam gelir 10 milyar doları aştı. Bu artışta özellikle ChatGPT’nin ücretli sürümleri, API hizmetleri ve kurumsal çözümler etkili oldu.


OpenAI’nin büyüme stratejileri arasında ürün yelpazesini genişletmek, farklı sektörlere özel yapay zekâ uygulamaları geliştirmek ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere odaklanmak yer alıyor. Microsoft ile yürütülen stratejik iş birliği de bu başarıda kritik rol oynadı. Azure altyapısı üzerinden sunulan yapay zekâ servisleri, şirketin kurumsal gelirlerini ciddi ölçüde artırdı.


Şirketin uzun vadeli planları arasında sadece yazılım değil; eğitim, sağlık, güvenlik ve içerik üretimi gibi alanlarda da yapay zekâ temelli çözümler geliştirmek bulunuyor. 2029 yılına kadar yıllık gelir hedefini 125 milyar dolar olarak belirleyen OpenAI, bu vizyon doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

#Yapay zekâ
#OpenAl
#ChatGPT
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