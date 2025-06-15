Yapay zekâyla milyarları vurdu: OpenAI'den şok eden büyüme

Yapay zekâ alanında öncü şirketlerden OpenAI, 2024 yılı itibarıyla gelirinde önemli bir sıçrama kaydetti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl elde edilen toplam gelir 10 milyar doları aştı. Bu artışta özellikle ChatGPT’nin ücretli sürümleri, API hizmetleri ve kurumsal çözümler etkili oldu.





OpenAI’nin büyüme stratejileri arasında ürün yelpazesini genişletmek, farklı sektörlere özel yapay zekâ uygulamaları geliştirmek ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere odaklanmak yer alıyor. Microsoft ile yürütülen stratejik iş birliği de bu başarıda kritik rol oynadı. Azure altyapısı üzerinden sunulan yapay zekâ servisleri, şirketin kurumsal gelirlerini ciddi ölçüde artırdı.



