​Yerli 5G ses verdi​: İnternet hızı 100 kat artacak

İnternet hızını 100 kata kadar çıkarabilen teknolojiye sahip olma yolunda önemli bir eşiği daha atlattı. Yerli ve milli olarak geliştirilen 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşme dün Ankara’da gerçekleştirildi. İlk görüşmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 5G özelliğine sahip cep telefonuyla yaptı. Düzenlenen törende konuşan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin, yerli ve milli gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktıklarını söyledi.

1-1,5 YIL İÇİNDE DEVREYE ALINACAK

Türkiye’nin milli ekonomik bağımsızlık yolunda son 19 yılda çok önemli atılımlar yaparken, teknoloji alanında da bu yaklaşımın sonuçlarını almaya devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, “Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz gerekiyor. Firmalarımızın bir araya gelmesiyle kamu-özel sektör iş birliğinin güzel bir örneğini sergiledik. Pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen ülkemizin hedefleri için 5G’ye giden yolda gece gündüz çalıştık” dedi.

PİYASASI BÜYÜYOR

Vatandaşların hayat standardını yükseltecek önemli projelere imza attıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, “Bu projelerimiz arasında 5G, hayatımıza kazandıracağı müthiş hız nedeniyle ön plana çıkıyor” diye konuştu.

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Karaismailoğlu, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliği bulunduğuna işaret ederek, mobil internet aboneliğinin ise dünya nüfusunun yüzde 75’ini aştığını bildirdi. Karaismailoğlu, 2025 yılına kadar, küresel bağlantıların yüzde 20’sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngördüklerini belirtti. Karaismailoğlu, tüm dünyada mobil şebeke işletmecilerinin gelecek beş yıl içinde şebekelerine 1,1 trilyon dolardan fazla yatırım yapması ve bu yatırımın yaklaşık yüzde 80’inin 5G teknolojisine olmasının beklendiğini kaydetti.

4,5G'NİN PAYI %20’yi aştı

Türkiye’nin yerli imkânlarla geliştirdiği 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşme dün yapıldı. 1-1,5 yıl içinde yerli 5G ürünlerinin ticari hale getirmeyi hedeflediklerini belirten, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Milli gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktık. 5G, internet hızını 100 kata kadar artıracak” dedi.

EDİRNE'DEN KARS'A 4,5G VAR