TOKİ kura tarihleri, 8 Şubat tarihine kadar belirlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ile 250 bin konutun hak sahipleri belirleniyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' hamlesi kapsamında 7.etap TOKİ kura çekimi takvimi tarihleri açıklandı. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Ocak-Şubat TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...