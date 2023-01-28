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TOKİ Şubat ayı kura takvimi
TOKİ kura takvimi güncellendi. 7. Etap takvimi ile beraber 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu.
Şubat ayı TOKİ kura tarihleri şu şekilde;
1 Şubat Çanakkale 1290 konut
1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut
4 Şubat Uşak 1050 konut
5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut
7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut
TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri açıklandı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri ise henüz belli olmadı.
23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut
28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut
29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut
30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut
TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.
TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.