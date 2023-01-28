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TOKİ Şubat ayı kura takvimi belli oldu

TOKİ sosyal kura takviminde bu hafta gerçekleştirilecek kuralar belli oldu. 23 Ocak'tan itibaren çekilecek kuralar 8 Şubat tarihine kadar devam edecek. TOKİ Şubat ayında Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar illerinde kura çekilişi yapılacak. İşte Şubat ayı TOKİ kura tarihleri...

09:45 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TOKİ Şubat ayı kura takvimi

TOKİ Şubat ayı kura takvimi

TOKİ kura takvimi güncellendi. 7. Etap takvimi ile beraber 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu.

TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ

Şubat ayı TOKİ kura tarihleri şu şekilde;

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

TOKİ DEVAM EDEN KURA ÇEKİLİŞLER

TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri açıklandı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri ise henüz belli olmadı.

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.



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1 saat önce
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TOKİ Şubat ayı kura takvimi belli oldu
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