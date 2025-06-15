TOKİ 41 ilde arsa satışı yapacak: TOKİ arsa satışı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde bulunan 306 arsayı 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Açık artırmalar, saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Dileyenler, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak da teklif verebilecek.
Toplam 2 milyon 757 bin 7 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli yaklaşık 13,7 milyar TL olarak belirlendi. Satışa çıkarılacak arsalar arasında; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, akaryakıt istasyonu ve sosyal-kültürel tesis alanları gibi farklı nitelikte taşınmazlar bulunuyor.
Arsalara yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleriyle sahip olunabilecek. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.
HANGİ İLLERDE SATIŞ OLACAK?
Arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da yer alıyor.
Detaylı bilgilere www.toki.gov.tr, www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilir.