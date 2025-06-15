TOKİ 41 ilde arsa satışı yapacak: TOKİ arsa satışı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Toplam 2 milyon 757 bin 7 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli yaklaşık 13,7 milyar TL olarak belirlendi. Satışa çıkarılacak arsalar arasında; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, akaryakıt istasyonu ve sosyal-kültürel tesis alanları gibi farklı nitelikte taşınmazlar bulunuyor.