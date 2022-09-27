Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsalara TOKİ indirimi var mı?

TOKİ'den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyasına yoğun ilgi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, TOKİ'den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarının müjdesini verdi. TOKİ borcun tamamını kapatamayacak olanlar bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek.

TOKİ arsa indirim olacak mı?

TOKİ arsa satışlarına indirim var mı?

TOKİ, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak.

REKLAM

TOKİ arsa indiriminden kimler faydalanacak?

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

TOKİ arsa indirim kampanyası

TOKİ arsa indirim kampanyası ne zaman sona erecek?

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 23 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Ödemelerini Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut, iş yeri ve arsa alıcıları için indirim kampanyası 23 Eylül'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ'nin konut kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek.

REKLAM

TOKİ'den erken ödeme indirimi kampanyasınan kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin erken ödeme indirimi kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. TOKİ ödemesi devam eden vatandaşlar yüzde 25 peşin ödeme indirimi alabilecek. Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

ÖZGÜN TOKİ arsa satışı başvuruları başladı mı? Arsa yerleri, fiyatı, başvuru şartları belli oldu!

ÖZGÜN TOKİ satılık arsa listesi 2022! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı