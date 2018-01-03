TRT 1 yayın akışı! 3 Ocak TRT ekranlarında bugün neler var?

TRT 1 ekranlarında bu akşam hangi programların, dizilerin veya yayınların olacağı oldukça fazla merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul sevenlerine bu hafta için kötü bir haber verildi. Yeni yıla girilirken Diriliş Ertuğrul ekibine de haftalık izin verildi. Peki bu akşam TRT 1 ekranlarında neler olacak? İşte 3 Ocak yayın akışı…

3 Ocak Çarşamba TRT yayın akışı

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

06:20 6 Mantı

07:35 Böyle Bitmesin

09:50 1'de Bugün

10:00 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Biz Biriz

16:35 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Diriliş "Ertuğrul"

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Yalaza

02:40 6 Mantı

03:40 Yeşil Deniz

05:20---

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama: