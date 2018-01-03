TRT 1 yayın akışı! 3 Ocak TRT ekranlarında bugün neler var?

TRT 1 ekranlarında bu akşam hangi programların, dizilerin veya yayınların olacağı oldukça fazla merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul sevenlerine bu hafta için kötü bir haber verildi. Yeni yıla girilirken Diriliş Ertuğrul ekibine de haftalık izin verildi. Peki bu akşam TRT 1 ekranlarında neler olacak? İşte 3 Ocak yayın akışı…
3 Ocak Çarşamba TRT yayın akışı
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
06:20 6 Mantı
07:35 Böyle Bitmesin
09:50 1'de Bugün
10:00 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Biz Biriz
16:35 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Diriliş "Ertuğrul"
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Yalaza
02:40 6 Mantı
03:40 Yeşil Deniz
05:20---
İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:
- Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.
- Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.
- Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.
- Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.
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