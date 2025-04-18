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TÜİK açıkladı: 2024 yılının en popüler isimleri neler?

TÜİK açıkladı: 2024 yılının en popüler isimleri neler?

14:3218/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2024 yılında en çok tercih edilen isimler...
2024 yılında en çok tercih edilen isimler...

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Çocuk 2024" bülteninde en popüler erkek ve kız bebeklerin isimlerine de yer verdi. Verilerde Türkiye'nin çocuk nüfusu ile alakalı dikkat çekici pek çok konu hakkında istatistikler yer alırken bunlardan biri de en popüler erkek ve kız bebek isimleri oldu. Peki, Türkiye'de en çok hangi bebek isimleri tercih ediliyor? Detaylar haberimizde...

TÜİK, 2024 yılına ilişkin “İstatistiklerle Çocuk” başlıklı istatistik bültenini yayımladı. Bülten içerisinde Türkiye’de bebeklere verilen en popüler isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ VE ERKEK İSİMLERİ NELER?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılında doğan erkek bebekler arasında en çok tercih edilen isim 8 bin 88 bebekle Alparslan oldu. Bu ismi 5 bin 683 bebekle Göktuğ ve 4 bin 880 bebekle Yusuf takip etti. Kız bebeklerde 7 bin 466 bebekle Defne ismi ilk sırada yer aldı. Ardından 7 bin 347 bebekle Asel, 6 bin 540 bebekle ise Zeynep geldi.

0-17 YAŞ GRUBUNDA GELENEKSEL İSİMLER YAYGIN

TÜİK, aynı zamanda 0-17 yaş aralığındaki çocuklarda en sık kullanılan isimleri de duyurdu. Buna göre erkek çocuklarda en yaygın isimler sırasıyla Yusuf, Mustafa ve Ömer oldu. Kız çocuklarında ise Zeynep, Elif ve Ecrin isimleri öne çıktı.





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