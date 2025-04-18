TÜİK açıkladı: 2024 yılının en popüler isimleri neler?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılında doğan erkek bebekler arasında en çok tercih edilen isim 8 bin 88 bebekle Alparslan oldu. Bu ismi 5 bin 683 bebekle Göktuğ ve 4 bin 880 bebekle Yusuf takip etti. Kız bebeklerde 7 bin 466 bebekle Defne ismi ilk sırada yer aldı. Ardından 7 bin 347 bebekle Asel, 6 bin 540 bebekle ise Zeynep geldi.