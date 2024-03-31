2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, Ankara da dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. 2024 Ankara

na göre Ankara için yarış, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Turgut Altınok ile CHP adayı Mansur Yavaş arasında geçiyor. Peki Ankara büyükşehir belediyesini Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 Ankara seçim sonuçları.