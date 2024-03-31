Ankara seçim sonuçları CANLI - 31 MART 2024
Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı kazandı? 2024 Ankara seçim sonuçları
31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Turgut Altınok ve Mansur Yavaş’ın Ankara'da ilçe ilçe aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Turgut Altınok ve Mansur Yavaş 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Turgut Altınok - Zeydan Karalar yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti'nin adayı Turgut Altınok ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş aldıkları oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Turgut Altınok kimdir?
Turgut Altınok, 1962'de Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Altınok, Azerbaycan'da hukuk eğitimi aldı. Siyasete Milliyetçi Çalışma Partisinde (MÇP) başlayan Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Altınok, 1994, 1999, 2004 ve 2019'da Keçiören Belediye Başkanı seçildi.
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından fahri doktora ünvanına layık görülen Altınok, Kazakistan Abay Devlet Üniversitesinde profesör oldu. Turgut Altınok, evli ve 4 çocuk babası.
Mansur Yavaş kimdir?
Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955'te Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamlayan Yavaş, 1983'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989-1994 arasında Beypazarı Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapan Yavaş, 1999-2009 arasında Beypazarı Belediye Başkanlığını yaptı.
2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Yavaş, 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaş, evli ve 2 çocuk babası.
Ankara Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
Adalet Birlik Partisi Abdullah Demiryürek - (Ankara)
Türkiye Komünist Partisi Ali Ufuk Arikan - (Ankara)
Saadet Partisi Cafer Güneş - (Ankara)
Demokrasi ve Atılım Partisi Celal Mümtaz Akıncı - (Ankara)
İYİ Parti Cengiz Topel Yıldırım - (Ankara)
Hak ve Özgürlükler Partisi Fazlı Taşkan - (Ankara)
Türkiye Komünist Hareketi Figen Topal - (Ankara)
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gültan Kışanak - (Ankara)
Zafer Partisi Hüseyin Bartu Soral - (Ankara)
Bağımsız Adaylar Korkut Cesur - (Ankara)
Bağımsız Adaylar Lokman Cengiz - (Ankara)
Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş - (Ankara)
Demokratik Sol Parti Mehmet Selim Çetin - (Ankara)
Ocak Partisi Murat Yardımcı - (Ankara)
Bağımsız Adaylar Mustafa Sanğu - (Ankara)
Millet Partisi Salih Koç - (Ankara)
Yeni Türkiye Partisi Serkan Ünver - (Ankara)
Bağımsız Adaylar Suat Karaman - (Ankara)
Yeniden Refah Partisi Suat Kılıç - (Ankara)
Adalet ve Kalkınma Partisi Turgut Altınok - (Ankara)
Anavatan Partisi Tuvana Naz Ketene - (Ankara)
Vatan Partisi Utku Reyhan - (Ankara)
Bağımsız Adaylar Yunus Murat Güztoklusu - (Ankara)
Memleket Partisi Zafer Burak Hasar - (Ankara)
Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
Ankara hakkında genel bilgiler
Ankara, Türkiye'nin başkenti ve ikinci en büyük şehridir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezinde yer alır ve İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. 1923 yılında başkent ilan edilmiştir. Bu tarihî dönüm noktasından itibaren, şehir hızla gelişmiş ve politik, ekonomik, eğitim ve kültürel açıdan ülkenin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. İşte Ankara hakkında bazı önemli bilgiler:
Ankara, İç Anadolu'nun tipik karasal ikliminin özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Şehir, genellikle yüksek platolar üzerinde kuruludur ve çevresi dağlık alanlarla çevrilidir.
Ankara, Türkiye'nin politik merkezi olmasının yanı sıra önemli bir ekonomik ve endüstriyel merkezdir. Savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve eğitim sektörleri şehrin ekonomisinde büyük bir yer tutar. Ayrıca, Ankara birçok uluslararası kuruluşa ve büyükelçiliğe ev sahipliği yapar.
Ankara'nın tarihi Hititler'e kadar uzanır ve şehir tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Roma döneminden kalma Julian Sütunu, Bizans döneminden kalma Ankara Kalesi ve Cumhuriyet döneminin önemli yapılarından Anıtkabir, şehrin en önemli tarihi ve kültürel simgeleri arasında yer alır.
Ankara, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Atatürk Orman Çiftliği ve Eymir Gölü gibi birçok turistik noktaya sahiptir. Ayrıca, şehrin modern alışveriş merkezleri, parkları, sanat galerileri ve canlı müzik sahneleri ziyaretçilere çeşitli eğlence ve dinlenme imkanları sunar.
Ankara, Türkiye'nin en önemli eğitim merkezlerinden biridir. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bazıları bu şehirde bulunur, bu da Ankara'yı öğrenci nüfusu açısından canlı bir şehir yapar.
Ankara mutfağı, İç Anadolu'nun zengin yemek kültürünü yansıtır. Ankara'nın simgesi haline gelmiş olan Ankara keçisi, şehrin meşhur yemeklerinden tandır kebabının ana malzemesidir. Ayrıca, Beypazarı kurusu, Ankara simidi ve çubuk turşusu gibi yerel lezzetler de denemeye değerdir.
Ankara, zengin tarihi, kültürel çeşitliliği, dinamik sosyal hayatı ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Hem tarih meraklıları için hem de modern şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için çeşitli imkanlar sunar.