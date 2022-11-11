Türk Telekom online işlem şifresi nasıl alınır?

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, günümüzde kamudan özel sektöre büyük bir ihtiyaç haline gelen hızlı veri transferi, yedekleme ve devamlı olarak artan verinin arşivlenmesine olanak sağlayan bulut ürünlerine artık tek bir platform üzerinden erişilebiliyor. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, günümüzde kamudan özel sektöre büyük bir ihtiyaç haline gelen hızlı veri transferi, yedekleme ve devamlı olarak artan verinin arşivlenmesine olanak sağlayan bulut ürünlerine artık tek bir platform üzerinden erişilebiliyor.

Türk Telekom bulut nedir?

Türk Telekom Bulut, işletmenizin başta sanallaştırma olmak üzere birçok bulut teknolojisi ihtiyaçlarının tek platformdan sunulduğu ve yönetilebildiği platformdur. Türk Telekom Bulut sayesinde dilediğiniz gibi konfigüre ettiğiniz sanal ortamınızı dakikalar içerisinde kullanmaya başlayabilirsiniz ve değişen iş yükünüze göre ölçeklendirebilirsiniz.

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Türk Telekom Bulut üzerinden sunulan bütünleşik bulut tabanlı hizmetlerden kurumsal müşterilerimiz yatırım maliyetine katlanmaksızın farklı ödeme opsiyonlarıyla yararlanabilir, yönetim paneli Kokpit üzerinden sanal ortamını yönetebilir, kapasite arttırıp azaltabilir.

Türk Telekom bulut üye nasıl olunur, şifre alma nasıl yapılır?

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan ÜYE OL butonuna tıklayarak, üyelik bilgilerinizi doğru bir şekilde girdikten sonra e-postanıza gelen aktivasyon linki üzerinden üyelik işleminizi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Türk Telekom veya TTNET müşterisi iseniz kayıtlı firma yetkilisine ait E-posta ve GSM bilgileriyle üye olmanız gerekmektedir, müşteri temsilciniz ile iletişime geçerek bilgilerinizi teyit edebilirsiniz Aktivasyon E-postası gelmedi ise GİRİŞ YAP sayfasının alt kısmında yer alan AKTİVASYON E-POSTASI GELMEDİ butonuna tıkladıktan sonra, Türk Telekom Bulut’a kayıtlı e-posta adresinizi girerek tekrar e-posta gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Aktivasyon maili için junk ve spam kutularınızı da kontrol etmeyi unutmayınız.

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Üyelik bilgilerinizin sistem tarafından kabul edilmediği durumda müşteri temsilciniz ile iletişime geçebilir veya 444 5 444 üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom Bulut hesabınıza ait şifrenizi unuttuysanız, GİRİŞ YAP sayfasında yer alan ŞİFREMİ UNUTTUM butonuna tıklayarak, şifre sıfırlama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir diğer yöntem olarak, Hesap Bilgilerim -> Şifre İşlemlerim adımlarını takip ederek şifre değiştirme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Mail adresinize gelecek olan şifre resetleme linki için spam ve junk’ınızı kontrol etmeyi unutmayınız.

Türk Telekom Bulut panel girişi

Türk Telekom Bulut platformu için oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile https://kokpit.turktelekombulu... platformuna giriş yaptıktan ve telefonunuza gelen 6 haneli tek kullanımlık şifreyi girdikten sonra erişim sağlayabilir, tüm hizmetlerinizi tek platformdan yönetmeye başlayabilirsiniz. Kokpit üzerinden Sanal Veri Merkezi, Sanal Sunucu, Yedekleme, Replikasyon, Depolama, Erişim ve Güvenlik hizmetlerinizi yönetebilir, alarm yaratabilir, sanal sunucularınızı oluşturabilir ve kapasitenizi görüntüleyebilirsiniz.

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Ürünlerim sekmesi ne işe yarıyor?

Ürünlerim sekmesindeki satın aldığınız ürünlere ait detay bilgilere ulaşmak ve işlem yapmak için ilgili ürünün üzerine tıklayabilirsiniz. Aşağıda gösterildiği şekilde, bu sayfadan paket değişikliği ve iptali yapılabilmekle beraber ürün bilgisi, lokasyon, aktiflik durumu ve ödeme modeli gibi detay bilgiler de görüntülenebilmektedir. “Yönetim Paneline Git” butonuna tıklayarak Kokpit’e ulaşabilir, sunucunuzu yönetebilirsiniz.

Türk Telekom Bulut fatura görüntüleme

Siparişinizi tamamladıktan sonra sepetinizde bulunan hizmetlerinize ait fatura hesabı oluşturup kaydetmeniz gerekmektedir. Türk Telekom Bulut platformundan satın aldığınız ürünlere ait faturaları dönem seçimi yaparak görüntüleyebilirsiniz.

Türk Telekom demo satın alım işlemi nasıl yapılır?

Sanal Veri Merkezi ve Sanal Sunucu hizmetlerimizi 30 gün süre ile ücretsiz deneyimleyebilirsiniz. Demo satın alım işlemini gerçekleştirmek için Türk Telekom Bulut’a giriş yaptıktan sonra ilgili ürün sayfasına gidip ÜCRETSİZ DEMO butonuna tıklayarak dilediğiniz demo paketini deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

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Türk Telekom online işlem şifresi nasıl alınır?

Tek kullanımlık şifrenizi Mobil hattınız için 9520'ye ŞİFRE yazarak SMS ile ya da İnternet & Ev Telefonu için giriş sekmesindeki Şifre Gönder butonuyla öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom şifresi nasıl alınır?

“TekŞifre” hesabınızı oluşturduğunuz cep telefonu numaranız ile TEKSIFRE (boşluk) T.C. Kimlik Numaranızı 6606'ya göndererek şifrenizi alabilirsiniz.

Türk Telekom bulut sanal sunucu yedekleme işlemi

Yedekleme hizmeti aylık olarak yedeklenen data boyutu üzerinden kullandıkça öde modeliyle GB bazlı ücretlendirilmektedir. Lisans veya ilk yatırım maliyetine katlanmadan yedekleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Yedeklerinizi Kokpit’ten (yönetim paneli) yönetebilir, yedekleme planınızı belirleyebilirsiniz.

Yedekleme hizmetimiz Veeam ürünü ile sunulmaktadır. Yedekleriniz imaj bazlı alınmakta ve ham data olarak saklanmakta olup, yedekleme planınızın sıklığına ve değişen data boyutunuza göre yedeklerinizin kaplayacağı alan değişiklik gösterebilmektedir. Uygulama ile:

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Dosyalarınızı telefon yerine Bulut'ta saklayarak telefon hafızasından yer kazanabilir,

Bulut'a yüklediğiniz dosyalarınıza ister bilgisayardan, isterseniz tabletinizden veya diğer mobil cihazlarınızdan ulaşabilir,

Ayrıca Türk Telekom Bulut ile telefon rehberinizi de güvene alabilir, diğer cihazlarınıza aktarabilirsiniz.