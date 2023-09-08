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Türkiye - Ermenistan Canlı İzle - Canlı Skor

Türkiye - Ermenistan maçı canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayın ekranı Yeni Şafak’ta. A Milliler Euro 2024 D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye - Ermenistan maçını izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

14:38 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye - Ermenistan Canlı İzleme TRT 1

Türkiye - Ermenistan Canlı İzleme TRT 1

Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda A Milli Futbol takımı Ermenistan ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 21.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye - Ermenistan canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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#Türkiye
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Türkiye - Ermenistan Canlı İzle - Canlı Skor