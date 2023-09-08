A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. Türkiye, kritik mücadeleden 2-1'lik skorla ayrıladak D Grubu'na 3 puanla başladı. Maçta Ermenistan, A Milli Takım'dan Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. Ardından 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürk'ün kaydettiği gollerle 2-1'lik skorla öne geçtik. Mücadele bu gollerle beraber A Milli Takım'ın 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi. İşte Ermenistan-Türkiye maçının geniş özeti.