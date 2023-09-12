Türkiye Kart, 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Kart, 2016 yılında tüm üniversitelerin öğrencilerine açık hale gelmiştir. Türkiye Kart, Türkiye'de öğrenci kimliğinin ve öğrenci indirimlerinin tek bir kartta toplanması amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye Kart'ın Konya'daki pilot uygulaması tamamlandı.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart; ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştirmiş halidir.

TÜRKİYE KART NE İŞE YARAR?

Türkiye Kart'ın özellikleri şunlardır:

Türkiye'deki tüm üniversitelerin öğrencileri tarafından kullanılabilir.

Kart, yurtiçi ve yurtdışında öğrenci indirimlerinden faydalanmak için kullanılabilir.

Kart, temassız ödeme özelliğine sahiptir.

Kart, kaybolması veya çalınması durumunda iptal edilebilir.

Türkiye Kart'a başvurmak için, öğrenci kimliğinizin ve bir adet vesikalık fotoğrafınızın olması gerekmektedir. Başvuruyu, üniversitenizin öğrenci işlerine veya Türkiye Kart web sitesinden yapabilirsiniz.

Türkiye Kart'ın avantajları şunlardır:

Öğrencilere, yurtiçi ve yurtdışında öğrenci indirimlerinden faydalanma imkanı sağlar.

Öğrencilerin, öğrenci kimliklerini taşımalarına gerek kalmadan indirimlerden faydalanmalarını sağlar.

Öğrencilerin, kartlarını temassız ödeme özelliğiyle kullanabilmelerini sağlar.

Öğrencilerin, kartlarını kaybolması veya çalınması durumunda iptal edebilmelerini sağlar.

Türkiye Kart, Türkiye'deki öğrencilerin daha kolay ve rahat bir şekilde öğrenci indirimlerinden faydalanmalarını sağlayan önemli bir uygulamadır.

TÜRKİYE KART NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştiren "Türkiye Kart"ın pilot uygulamasının Konya'da başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart'ın Konya'daki pilot uygulaması tamamlandı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kart Projesi'nde tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunulduğunu belirtti.

Uygulamanın 81 ilde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, "Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulmasıyla Türkiye Kart'ı her alanda devreye almak, Türkiye Kart'ın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını bildirerek, İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonunun da hazır olduğuna dikkati çekti.

Konya'da teknik altyapı süreçleri tamamlanan Türkiye Kart'ın, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 sonuna kadar 6 ilde devreye alınması bekleniyor.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINACAK?

PTT, tüm kartlar için satış ve dolum merkezi olacak. Türkiye Kart 4.600 PTT noktasından temin edilecek.



